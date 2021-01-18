Цены на нефть на 18.01.2021: топливо стремительно дешевеет

Перспективы восстановления спроса на “черное золото“ ставятся под сомнение на фоне активного роста числа случаев COVID-19.

Мировые цены на нефть элитных марок в понедельник ощутимо снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:37 по Киеву мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,94% - до 54,58 доллара за баррель. В то же время цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,82% - до 51,99 доллара за баррель.

Перспективы восстановления спроса на “черное золото“ ставятся под сомнение на фоне активного роста числа случаев коронавируса в мире. Многие страны ужесточают карантинные меры, вводимые с целью замедлить распространение вируса. В частности, в США за последние сутки было выявлено 198 тысяч новых случаев COVID-19, а число умерших приближается к 400 тысячам.

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Инвесторы также опасаются, что рост буровой активности в США может повлечь за собой увеличение предложения на рынке, поскольку компании пользуются высокими ценами на нефть. Так, за прошлую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 13, до 373 агрегатов. Увеличение их числа продолжается уже восьмую неделю подряд.

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка мировые цены на нефть в 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, при этом в 2022 году “черное золото подорожает до 50 долларов за баррель.