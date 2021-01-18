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"Валютная либерализация": НБУ отменил ряд ограничений

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Дальнейшее их применение потеряло актуальность.
"Валютная либерализация": НБУ отменил ряд ограничений
"Валютная либерализация": НБУ отменил ряд ограничений
НБУ

Продолжая валютную либерализацию, Национальный банк Украины отменил ряд ограничений, дальнейшее применение которых потеряло свою актуальность. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Отмечается, что НБУ снял запрет для клиентов - юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях "форвард".

Ранее такие операции проводились только с целью хеджирования рисков изменения курса иностранной валюты по экспортно-импортным операциям и по кредитным договорам, а также для приобретения юридическими лицами-нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа Украины.

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Кроме того, Нацбанк отменил запрет на операции физических лиц по покупке и продаже иностранной валюты за гривны на условиях "форвард", на операции по покупке и продаже иностранной валюты и банковских металлов на условиях маржинальной торговли и на расчеты в иностранной валюте при покупке государственных ценных бумаг, номинированных в валюте.

"Также центральным банком снят запрет на осуществление банками операции на условиях "своп" с физическими лицами-резидентами, если первая часть такой операции предусматривает продажу клиенту иностранной валюты или банковских металлов", - сообщили в НБУ.

Дополнительно Национальный банк разрешил банкам и небанковским финансовым учреждениям покупать иностранную валюту у населения за безналичные средства в гривне через терминалы самообслуживания и утвердил порядок проведения соответствующих операций.

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"В частности, определено, что после продажи валюты через платежные устройства гривневые средства будут зачисляться на собственные текущие счета физлиц", - уточнили в Нацбанке.

Напомним, в 2019 году в Украине валютный рынок вырос на 50%.Так, среднедневной объем валютных операций между банками вырос в полтора раза - до $380 млн.

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Теги: НБУ, монетарная политика, либерализация, валютный рынок
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