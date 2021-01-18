Тарифный кризис: Глава комитета ВР назвал причину проблемы

По мнению Геруса, либерализация рынка газа является рискованной.

Одной из причин возникновения тарифного кризиса в Украине является низкая конкуренция на газовом рынке. Также повлияли рост цен на газ в Европе, холодная зима и карантин. Об этом заявил председатель комитета по энергетике и ЖКХ в Верховной Раде, говорится в материале РБК-Украина.

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"У нас с 1 августа начался свободный рынок, когда цену на газ перестали регулировать. На оптовых рынках доминирует Нафтогаз, на розничных - облгазсбыты. ... Либерализация рынка, когда конкуренция настолько низкая, а концентрация рыночной власти в одних руках настолько высокая - в принципе очень рискованна", - заявил Герус.

По мнению нардепа, усугубило ситуацию то, что в Европе резко выросли цены на газ. Кроме этого повлияла на тарифы и холодная зима, из-за которой вырастут расходы населения на отопление, а также карантин - во время которого многие потеряли работу и доход и не могут потянуть подорожавшую "коммуналку".

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Напомним, на днях председатель комитета по энергетике и ЖКХ в Верховной Раде Андрей Герус заявил, что н аряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, в Украине также будет ограничен размер тарифа на распределение газа - до 1,79 грн/куб. м.