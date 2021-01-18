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Цены на газ в Украине: Аналитик дал прогноз на 2021 год

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Включение еще одного ручного режима регулирования тарифов может стать неизбежным.
Цены на газ в Украине: Аналитик дал прогноз на 2021 год
Цены на газ в Украине: Аналитик дал прогноз на 2021 год
depositphotos.com

До конца 2021 года цены на газ в Украине могут подняться до $200 и выше за тысячу кубометров. При этом к середине года цена на газ может снизиться до $100-130. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

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Так, по словам главы департамента группы ICU по корпоративному анализу Александра Мартыненко, в ближайшее время цены на газ неизбежно упадут из-за потепления в северно-азиатском регионе.

"Цены будут продолжать стремительно снижаться и далее, по мере приближения лета, а также роста поставок LNG, который начался уже сейчас. В результате, к середине года цены на газ на европейском рынке могут снизиться до $100-130/тыс куб.м", - спрогнозировал аналитик.

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По мнению Мартиненко, с приближением следующего отопительного сезона цены могут достичь уровня $200 и выше. В случае, если правительству не удастся выработать действенный и приемлемый для МВФ механизм потребления дешевого летнего газа, включение еще одного ручного режима регулирования тарифов аналитик считает неизбежным.

Напомним, Кабинет министров Украины сегодня, 18 января, принял решение о снижении цен на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр.

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Теги: цены на газ, коммунальные тарифы, экспертная оценка
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