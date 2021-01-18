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Экс-премьер назвал причину энергетического кризиса в Украине

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По словам Яценюка, если в Украине не будет собственной электроэнергетики, мы снова станем зависеть от России.
Экс-премьер назвал причину энергетического кризиса в Украине
Экс-премьер назвал причину энергетического кризиса в Украине
Скриншот

Дефицит угля на складах тепловых электростанций и риск веерных отключений в Украине возник из-за простоя угольных шахт, которые в марте 2020 года вынуждены были остановиться в связи с импортом электроэнергии из России. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщает РБК-Украина.

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“Укрэнерго“ уже опубликовало письмо о том, что они готовят веерные отключения. А знаете, почему готовят веерные отключения? Потому что эту белорусскую или российскую электроэнергию запустили еще в прошлом году. Убили украинскую угольную отрасль, сейчас на складах нет угля. Убили украинскую энергетику“, - отметил Яценюк.

По его словам, решение властей вновь разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси приведет к потере Украиной энергонезависимости и переход рынка под контроль Кремля.

Они снова запустили белорусскую электрическую энергию. Это не белорусская электрическая энергия - это общая белорусская и российская электрическая энергия. И сейчас хотят электроэнергетический сектор Украины положить под Россию.

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“России это выгодно. Если в Украине не будет собственной мощной электроэнергетики, это означает, что Украина снова станет зависима от российской энергетики“, - считает экс-премьер.

Напомним, Кабинет министров Украины сегодня, 18 января, принял решение о снижении цен на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр.

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Теги: Яценюк, цены на газ, энергетика, коммунальные тарифы, уголь
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