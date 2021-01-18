Цены на газ: Витренко объяснил действия Кабмина

По словам и. о. главы Минэнерго, единственным выходом является государственное регулирование цен.

Поставляемый НАК "Нафтогаз Украины" бытовой газ должен быть дешевле, чем в среднем по стране. Об этом в эфире Украина 24 заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

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По его словам, на данный момент Антимонопольный комитет Украины внимательно рассмотрел проблему с колебаниями цен на газ.

“АМКУ занимался проблемой, что в каждом регионе есть монопольные поставщики газа, который там был, и они выставляли цену, которая в среднем на 33% была выше цены “Нафтогаза“. Это при том, что мы считаем, что и цена “Нафтогаза“ должна быть более низкой", - сказал Витренко

АМКУ неоднократно смотрел на это проблему, неоднократно говорил облгазсбытам, что они незаконно блокируют переход потребителей к другим поставщикам, у которых цены дешевле, выписывал им штрафы. Это ни к чему не привело, проблема системная.

По словам Витренко, единственным выходом из ситуации является государственное регулирование цен.

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“Поэтому, в соответствии с законом о защите конкуренции на рынке, следующий шаг, когда монопольный поставщик злоупотребляет своим положением, - это государственное регулирование. Государство говорит: если хотите поставлять населению, поставляйте максимум по цене 6,99. Не хотите - не поставляйте“, - сказал чиновник.

Напомним, Кабинет министров Украины сегодня, 18 января, принял решение о снижении цен на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр.