Больше всего нарушений было зафиксировано на Одесской таможне.

Контрабанда наркотиков: В Гостаможне отчитались о результатах в 2020 году depositphotos.com

Только за первое полугодие 2020 года были зафиксированы 303 попытки незаконного ввоза-вывоза наркотических средств через таможенную границу Украины. При этом общая стоимость изъятых наркотиков на “черном“ рынке оценивается более чем в 3 млрд грн. Об этом говорится в материале издания Апостроф.

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Отмечается, что больше всего таких таможенных нарушений было зафиксировано на Одесской таможне. Так, в конце декабря одесские таможенники на пункте пропуска в Староказачьем изъяли 54 кг кокаина. Стоимость изъятого на “черном рынке“ оценивается в более $12 млн.

Летом в морском порту Южный таможенники пресекли еще одну попытку незаконного ввоза - на этот раз 112 кг кокаина, на котором контрабандисты могли заработать почти 500 млн грн.

"Проблема контрабанды наркотиков требует срочного решения. Поскольку Украина находится на перекрестке нескольких международных транзитных маршрутов", - говорится в материале.

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“Во время транзитной перевозки наркотиков определенная их часть остается в Украине, и таким образом мы превращаемся из транзитного в государство, где распространяются и употребляются наркотики. Поэтому в последние годы в Украине наблюдается распространение наркомании и рост преступности, связанной с ней“, - отмечают авторы публикации.

Напомним, ранее в этом месяце Служба безопасности Украины предупредила контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза. Тогда было перехвачено более тонны наркотика общей стоимостью около 2,3 млрд грн.