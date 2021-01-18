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COVID-19 в Украине: Названа средняя сумма лечения пациента

Комментариев: 2
В течение апреля-декабря 2020 года были госпитализированы 253 тыс пациентов.
COVID-19 в Украине: Названа средняя сумма лечения пациента
COVID-19 в Украине: Названа средняя сумма лечения пациента
Официальный портал Киева

По состоянию на 18 января 2021 года за лечение госпитализированных пациентов с COVID-19 Национальная служба здоровья Украины выплатила 11,4 млрд грн. Таким образом, в среднем на одного пациента выходит по 45 тыс грн. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что Служба в целом выплатила более 19 млрд грн медицинским учреждениям и центрам экстренной медицинской помощи за оказание помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него.

"В течение апреля-декабря 2020 года были госпитализированы 253 тыс пациентов с коронавирусной болезнью. Из них в отделении интенсивной терапии находилось почти 50 тыс пациентов. Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, в течение 2020 года составила 19,6%", - говорится в сообщении.

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Напомним, по состоянию на 31 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 было использовано 63,7 млрд грн - это 89% средств общего фонда госбюджета из предусмотренных 72 млрд грн.

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Теги: коронавирус, стоимость лечения, служба здоровья
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.01.2021, 16:52
Оценка:  0
гость
Слава Украине !
gdessaxx    18.01.2021, 16:23
Оценка:  -22
gdessaxx
Лучше напишите суки во сколько людям обходится лечение!А обходится минимум в 500 гривен в день.Зато на словах всё бесплатно!
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