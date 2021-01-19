Курс валют на 19.01.2021: доллар дорожает
Нацбанк установил официальный курс валют на 19 января.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 19 января на отметке в 28,19 грн. Таким образом американская валюта не выросла в цене на 14 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 34,01 грн. Это тот же показатель, что и в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 19 января:
- 100 долларов США - 2814 грн (+14 коп.)
- 100 евро - 3401 грн
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что в утвержденном Верховной Радой проекте госбюджета на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.
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