Нацбанк установил официальный курс валют на 19 января.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 19 января на отметке в 28,19 грн. Таким образом американская валюта не выросла в цене на 14 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 34,01 грн. Это тот же показатель, что и в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 19 января:

100 долларов США - 2814 грн (+14 коп.)

100 евро - 3401 грн

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 19.01.2021: доллар дорожает НБУ

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Напомним, что в утвержденном Верховной Радой проекте госбюджета на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.