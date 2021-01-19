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Цены на нефть на 19.01.2021: "черное золото" дорожает

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Топливо растет в цене на фоне экономической неопределенности в мире.
Цены на нефть на 19.01.2021: "черное золото" дорожает
Цены на нефть на 19.01.2021: "черное золото" дорожает
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок во вторник умеренно растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:28 по Киеву мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожали на 0,49% - до 55,02 доллара за баррель. В то же время цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,58% - до 52,35 доллара за баррель.

По мнению аналитиков рынка, оптимизм относительно того, что стимулы со стороны правительств поддержат мировой экономический рост и спрос на топливо, поддерживает цены. Инвесторы также с оптимизмом смотрят на спрос в Китае. Так, по официальным данным объем переработки нефти в стране в 2020 году вырос на 3%.

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В то же время продолжающиеся ограничения в связи с пандемией и рост числа случаев заражения по-прежнему оказывают давление на спрос, тем самым сдерживая цены.

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка мировые цены на нефть в 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, при этом в 2022 году “черное золото подорожает до 50 долларов за баррель.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
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