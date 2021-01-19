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Прямого импорта российских энергоресурсов в Украину не будет - Шмыгаль

Комментариев: 2
По словам премьера, импорт электроэнергии из Беларуси "технически возможен, никаких ограничений нет".
Прямого импорта российских энергоресурсов в Украину не будет - Шмыгаль
Прямого импорта российских энергоресурсов в Украину не будет - Шмыгаль
Правительственный портал

Украина в случае необходимости может импортировать электроэнергию из Беларуси в объеме до 900 МВт, поскольку какие-либо законодательные ограничения на этот счет отсутствуют, тогда как по вопросу прямого импорта как электроэнергии, так и газа в правительстве дискуссия отсутствует. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“На уровне правительства сегодня нет дискуссии - ни с политической, ни с экономической точки зрения - по прямому импорту российского продукта - электроэнергии или газа. С Беларусью у нас, к сожалению, на законодательном уровне не принят соответствующий закон, который бы урегулировал все эти вопросы“, - сказал глава правительства.

Импорт электроэнергии из Беларуси технически возможен, никаких ограничений нет.

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“У нас есть соответствующее сечение - 900 МВт, и в случае необходимости Украина может импортировать. Наши электрические сети дополняют друг друга, поэтому эта опция остается открытой. Что касается политической целесообразности, то это совсем другой вопрос, который пока еще не поднимался“, - отметил Шмыгаль.

Напомним, с начала 2021 года импорт электроэнергии в Украину из Беларуси был возобновлен. Так, по состоянию на 4 января в объединенную энергосистему Украины было доставлено из Беларуси 150 МВт-ч электроэнергии. При этом импорт электроэнергии из Российской Федерации не совершался.

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Теги: Шмыгаль, импорт газа, энергоносители, электроэнергия, импорт из РФ
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Комментариев (2)
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trexxoll    19.01.2021, 11:11
Оценка:  -22
trexxoll
Логично.Ведь на прямом импорте ни хера не накроишь.А вот если создать несколько фирм-прокладок,через которые можно будет гнать импорт,то гору бабла накроить очень легко.Тем более что наши"нерабы"-терпилы,хо ть и мычат,но всё-равно платят по счетам.Правда платёжки за январь ещё никому из них не приход
гость  (аноним)  19.01.2021, 10:56
Оценка:  0
гость
Конечно же не будет! Ведь у посредников есть семьи, дети. И они кушать хотят, и отдыхать на мальдивах
В том числе и для этого война на Донбассе затевалась.Еще наберитесь смелости отказаться от закупки у России угля и ГСМ!У "ворога" нэ купуемо?
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