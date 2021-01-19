Прямого импорта российских энергоресурсов в Украину не будет - Шмыгаль

По словам премьера, импорт электроэнергии из Беларуси "технически возможен, никаких ограничений нет".

Украина в случае необходимости может импортировать электроэнергию из Беларуси в объеме до 900 МВт, поскольку какие-либо законодательные ограничения на этот счет отсутствуют, тогда как по вопросу прямого импорта как электроэнергии, так и газа в правительстве дискуссия отсутствует. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“На уровне правительства сегодня нет дискуссии - ни с политической, ни с экономической точки зрения - по прямому импорту российского продукта - электроэнергии или газа. С Беларусью у нас, к сожалению, на законодательном уровне не принят соответствующий закон, который бы урегулировал все эти вопросы“, - сказал глава правительства.

Импорт электроэнергии из Беларуси технически возможен, никаких ограничений нет.

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“У нас есть соответствующее сечение - 900 МВт, и в случае необходимости Украина может импортировать. Наши электрические сети дополняют друг друга, поэтому эта опция остается открытой. Что касается политической целесообразности, то это совсем другой вопрос, который пока еще не поднимался“, - отметил Шмыгаль.

Напомним, с начала 2021 года импорт электроэнергии в Украину из Беларуси был возобновлен. Так, по состоянию на 4 января в объединенную энергосистему Украины было доставлено из Беларуси 150 МВт-ч электроэнергии. При этом импорт электроэнергии из Российской Федерации не совершался.