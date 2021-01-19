По словам Жмака, украинские вокзалы необходимо передать в концессию.

Вокзалы превратятся в ТРЦ, а поезда разгонят до 350 км/ч - глава Укрзализныци Укрзализныця/Facebook

Внедрение поездов со скоростями до 300-350 км/ч возможно лишь при условии привлечения значительных финансовых инвестиций. Об этом сообщил председатель правления АО “Укрзализныця“ Владимир Жмак.

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По его словам, существует большой амбициозный проект скоростного движения поездов до 300-350 км/ч в сообщениях Киев-Львов, Киев-Харьков и Киев-Одесса. Сейчас “он обсуждается и есть заинтересованные участники“.

“Для этого нам нужны инвестиции, сами мы этот проект не преодолеем, поэтому нужен инвестор, который заинтересован в концессионном подходе“, - сказал чиновник.

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Жмак добавил, что концессия - это единственный инструмент, который позволит привлечь международного финансового игрока для реализации проекта скоростного движения поездов. При этом первым шагом должно стать концессия вокзалов.

В Укрзализныце предполагают, что концессия железнодорожных вокзалов позволит превратить их в большие торговые центры, и это уже не будут просто залы для ожидания поездов.

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“Для пассажиров и для Укрзализныци на вокзале нужна колея, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не является пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр“, - резюмировал Жмак.

Напомним, накануне в Министерстве инфраструктуры анонсировали подорожание железнодорожных билетов в Украине на 2% уже с 1 марта 2021 года.