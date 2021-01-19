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Вокзалы превратятся в ТРЦ, а поезда разгонят до 350 км/ч - глава Укрзализныци

Комментариев: 6
По словам Жмака, украинские вокзалы необходимо передать в концессию.
Вокзалы превратятся в ТРЦ, а поезда разгонят до 350 км/ч - глава Укрзализныци
Вокзалы превратятся в ТРЦ, а поезда разгонят до 350 км/ч - глава Укрзализныци
Укрзализныця/Facebook

Внедрение поездов со скоростями до 300-350 км/ч возможно лишь при условии привлечения значительных финансовых инвестиций. Об этом сообщил председатель правления АО “Укрзализныця“ Владимир Жмак.

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По его словам, существует большой амбициозный проект скоростного движения поездов до 300-350 км/ч в сообщениях Киев-Львов, Киев-Харьков и Киев-Одесса. Сейчас “он обсуждается и есть заинтересованные участники“.

“Для этого нам нужны инвестиции, сами мы этот проект не преодолеем, поэтому нужен инвестор, который заинтересован в концессионном подходе“, - сказал чиновник.

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Жмак добавил, что концессия - это единственный инструмент, который позволит привлечь международного финансового игрока для реализации проекта скоростного движения поездов. При этом первым шагом должно стать концессия вокзалов.

В Укрзализныце предполагают, что концессия железнодорожных вокзалов позволит превратить их в большие торговые центры, и это уже не будут просто залы для ожидания поездов.

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“Для пассажиров и для Укрзализныци на вокзале нужна колея, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не является пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр“, - резюмировал Жмак.

Напомним, накануне в Министерстве инфраструктуры анонсировали подорожание железнодорожных билетов в Украине на 2% уже с 1 марта 2021 года.

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Теги: Укрзализныця, поезда, вокзалы, ТРЦ, ж/д перевозки
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Комментариев (6)
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korvin_ral    19.01.2021, 12:23
Оценка:  +2
korvin_ral
Идея с вокзалом правильная. Давно пора.
гость  (аноним)  19.01.2021, 12:19
Оценка:  +1
гость
Еще один омелян, интерсити уже разогнали до 140 км/ч. Макс 5-7мин Киев-Днепр, остальное время средняя 80-85км/ч и 4Г/интернет только на остановках, остановка 1 мин, в буфете картой не рассчитаешься...
гость  (аноним)  19.01.2021, 12:11
Оценка:  0
гость
Это когда к лету уже будет?? На очереди туристический космодром?
hope55    19.01.2021, 12:03
Оценка:  +2
hope55
Господи!Позбав Україну від ідіотів у владі!
ptica-govorun    19.01.2021, 11:45
Оценка:  +3
ptica-govorun
Что только не придумаешь, чтобы оправдать дерибан госимущества.
А потом будет "прокуратура порушила кримінальну майна.. місцезнаходження підозрюваних невідоме..".
haarp    19.01.2021, 11:40
Оценка:  -21
haarp
"а поезда разгонят до 350 км/ч - глава Укрзализныци" - Гиперлуп 2.0 )))
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