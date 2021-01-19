Если законопроект утвердят, Кабмин сможет рекомендовать руководителям предприятий переносить выходные и рабочие дни.

В Украине могут отменить перенос рабочих дней из-за праздников Офис президента Украины

Народные депутаты Украины зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4597 о внесении изменений в Кодекс законов о труде в вопросе переноса рабочих дней. Речь идет о согласовании отечественной нормативной базы в соответствии с законами стран Европейского Союза, сообщает UBR.ua.

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“Избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире“, - считают авторы проекта закона.

Если законопроект утвердят, Кабмин сможет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций переносить выходные и рабочие дни для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя.

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"Инициаторы изменений подчеркивают, что в Беларуси, Польше, Словакии, Чехии, Литве, Франции, Германии, Дании, Нидерландах, США и других такой практики нет. А перенос является типичной советской традицией", - отмечает издание.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2021 году с целью рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины.