Министр финансов рассказал о вероятности дефолта Украины

Государственный долг на 1 декабря составил более $84 млрд.

На данный момент не существует экономических причин дефолта Украины и в правительстве не предусматривают их наступления в 2021 году, Об этом в интервью одному из западных СМИ заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщается на сайте ведомства. По словам Марченко, "у нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит".

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"Мы запланировали дефицит бюджета в 7,5 процента на 2020 год и имели только 5,3 процента. Мы ожидаем дефицита 5,5 процента в 2021 году. Мы ожидали, что ВВП упадет на 4,8 процента в 2020 году; по предварительным данным, мы могли бы быть в несколько лучшем положении с минус 4,5 процента. В 2021 году я ожидаю 4,6 процента плюс.

Государственный долг на 1 декабря составил $84,2 млрд, из них внешний долг - $42,3.

Отвечая на вопрос, угрожает ли Украине дефолт, Марченко подчеркнул, что "нет никакой причины даже задавать вопросы об этом".

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"В настоящее время нет экономических причин дефолта, а также мы не предполагаем их наступления в 2021 году. У нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 14 января, сообщил, что состоялась "конструктивная" встреча с МВФ по ценам на газ.