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Министр финансов рассказал о вероятности дефолта Украины

Комментариев: 4
Государственный долг на 1 декабря составил более $84 млрд.
Министр финансов рассказал о вероятности дефолта Украины
Министр финансов рассказал о вероятности дефолта Украины
Министерство финансов Украины/Facebook

На данный момент не существует экономических причин дефолта Украины и в правительстве не предусматривают их наступления в 2021 году, Об этом в интервью одному из западных СМИ заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщается на сайте ведомства. По словам Марченко, "у нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит".

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"Мы запланировали дефицит бюджета в 7,5 процента на 2020 год и имели только 5,3 процента. Мы ожидаем дефицита 5,5 процента в 2021 году. Мы ожидали, что ВВП упадет на 4,8 процента в 2020 году; по предварительным данным, мы могли бы быть в несколько лучшем положении с минус 4,5 процента. В 2021 году я ожидаю 4,6 процента плюс.

Государственный долг на 1 декабря составил $84,2 млрд, из них внешний долг - $42,3.

Отвечая на вопрос, угрожает ли Украине дефолт, Марченко подчеркнул, что "нет никакой причины даже задавать вопросы об этом".

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"В настоящее время нет экономических причин дефолта, а также мы не предполагаем их наступления в 2021 году. У нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 14 января, сообщил, что состоялась "конструктивная" встреча с МВФ по ценам на газ.

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Теги: Марченко, Минфин, дефолт, экономический кризис
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  19.01.2021, 14:20
Оценка:  0
гость
Сказочный ДOЛБOEБ - государственный долг растёт, но в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо ...
гость  (аноним)  19.01.2021, 14:20
Оценка:  0
гость
МВФ дефолта не допустит, с Украины есть еще что подерибанить. Так шо в критичный момент слегка кредитом подкормят.
гость  (аноним)  19.01.2021, 13:58
Оценка:  -1
гость
зеленые дебилы . спасибо за презика дебила. страдайте 73%
гость  (аноним)  19.01.2021, 13:58
Оценка:  -1
гость
пи...сы вы уже в дефолте . облигации это и есть дефолт
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