В Украине снижен тариф на поставку газа

Цена упала на 5-30%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 компаний. Как сообщает Лига, решение было принято 19 января на заседании комиссии.

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Отмечается, что понижение касается компаний, в которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране.

В частности, комиссия одобрила снижение тарифов на распределение газа для: ЧАО “Гадячгаз“, АО “Закарпатгаз“, АО “Ивано-Франковскгаз“, ЧАО “Коростышевгаз“, АО “Лубныгаз“, ЗАО “Мелитопольгаз“, АО “Николаевгаз“, АО “Полтавагаз“ ЧАО “Тернопольгаз“, АО “Тысменицагаз“, ЧАО “Уманьгаз“, АО “Харьковгаз“, АО “Черновцыгаз“, ООО “Газовик“.

“Снижение составило 5%-30%, тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС)“, - говорится в сообщении.

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Напомним, на прошлой неделе председатель комитета по энергетике и ЖКХ в Верховной Раде Андрей Герус сообщил, что наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, в Украине также будет ограничен размер тарифа на распределение газа - до 1,79 грн/куб. м.