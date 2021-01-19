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В Украине снижен тариф на поставку газа

Комментариев: 3
Цена упала на 5-30%.
В Украине снижен тариф на поставку газа
В Украине снижен тариф на поставку газа
Укртрансгаз

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 компаний. Как сообщает Лига, решение было принято 19 января на заседании комиссии.

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Отмечается, что понижение касается компаний, в которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране.

В частности, комиссия одобрила снижение тарифов на распределение газа для: ЧАО “Гадячгаз“, АО “Закарпатгаз“, АО “Ивано-Франковскгаз“, ЧАО “Коростышевгаз“, АО “Лубныгаз“, ЗАО “Мелитопольгаз“, АО “Николаевгаз“, АО “Полтавагаз“ ЧАО “Тернопольгаз“, АО “Тысменицагаз“, ЧАО “Уманьгаз“, АО “Харьковгаз“, АО “Черновцыгаз“, ООО “Газовик“.

“Снижение составило 5%-30%, тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС)“, - говорится в сообщении.

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Напомним, на прошлой неделе председатель комитета по энергетике и ЖКХ в Верховной Раде Андрей Герус сообщил, что наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, в Украине также будет ограничен размер тарифа на распределение газа - до 1,79 грн/куб. м.

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Теги: цены на газ, НКРЭКУ, транспортировка газа, коммунальные тарифы
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.01.2021, 15:53
Оценка:  0
гость
А налог на воздух еще не додумались ввести?
Комментарий:  (аноним)  19.01.2021, 15:46
Оценка:  0
Комментарий:
Пришел на базар за яблоками, а с тебя еще пару гривен сверху берут - это за то, что яблоки на рынок привезли, типа за доставку.
lyuterr    19.01.2021, 15:12
Оценка:  -21
lyuterr
Та ты шо!Правда?Ух ты!А поставка этого самого газа осуществляется по газопроводам,которые и так являются собственностью людей?Нет?А если газопроводы не принадлежат людям,то за эти газопроводы необходимо платить арендную плату.
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