Украина и МВФ: Формат сотрудничества будет изменен - министр финансов

По словам Марченко, прямое финансирование госбюджета со стороны МВФ прекратится до 2023 года.

Кабинет мин Украины хочет, чтобы Международный валютный фонд выделял деньги на резервы НБУ, или оказывал гарантии, что деньги будут доступны только в случае чрезвычайной ситуации, а не давал деньги в бюджет для финансирования дефицита, как это происходит сейчас. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко.

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“МВФ важен как институциональный кредитор, а не из-за суммы денег, которую он предоставляет. Большую часть денег мы заняли на международных финансовых рынках. Однако на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы“, - отметил чиновник.

По словам Марченко, Украина все еще будет зависеть от МВФ в 2021 году, чтобы продолжать сотрудничать с Евросоюзом и Всемирным банком - занимать деньги на рынке по приемлемым процентным ставкам.

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При этом министр отметил, что прямое финансирование госбюджета со стороны МВФ прекратится до 2023 года.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 14 января, сообщил, что состоялась “конструктивная“ встреча с МВФ по ценам на газ.