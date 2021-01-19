Украина и МВФ: Формат сотрудничества будет изменен - министр финансов
Кабинет мин Украины хочет, чтобы Международный валютный фонд выделял деньги на резервы НБУ, или оказывал гарантии, что деньги будут доступны только в случае чрезвычайной ситуации, а не давал деньги в бюджет для финансирования дефицита, как это происходит сейчас. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко.
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“МВФ важен как институциональный кредитор, а не из-за суммы денег, которую он предоставляет. Большую часть денег мы заняли на международных финансовых рынках. Однако на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы“, - отметил чиновник.
По словам Марченко, Украина все еще будет зависеть от МВФ в 2021 году, чтобы продолжать сотрудничать с Евросоюзом и Всемирным банком - занимать деньги на рынке по приемлемым процентным ставкам.
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При этом министр отметил, что прямое финансирование госбюджета со стороны МВФ прекратится до 2023 года.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 14 января, сообщил, что состоялась “конструктивная“ встреча с МВФ по ценам на газ.
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