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Дело Имэксбанка: С экс-владельца взыщут 300 млн грн в пользу НБУ

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Полученное еще 29 декабря решение суда вступило в законную силу.
Дело Имэксбанка: С экс-владельца взыщут 300 млн грн в пользу НБУ
Дело Имэксбанка: С экс-владельца взыщут 300 млн грн в пользу НБУ
НБУ

Одесский апелляционный суд принял решение о взыскании с экс-владельца Имэксбанка Леонида Климова 309 млн грн в пользу НБУ в счет погашения задолженности банка по предоставленному ранее стабилизационному кредиту. Об этом сообщается на Национального банка Украины.

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Отмечается, что полученное еще 29 декабря 2020 года решение суда вступило в законную силу.

"Вместе с тем суд отменил решение суда первой инстанции, который отказал Национальному банку в удовлетворении иска. Национальный банк и в дальнейшем будет принимать меры, направленные на исполнение решения для погашения задолженности банка", - говорится в сообщении.

В 2014 году Леонид Климов, который на тот момент был владельцем Имэксбанка, заключил с НБУ договор поручительства о погашении стабилизационного кредита, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности перед Нацбанком.

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"Поскольку Леонид Климов продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в января 2016 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке. 14 декабря 2018 года Приморский районный суд Одессы отклонил иск НБУ, однако постановлением Одесского апелляционного суда от 24 ноября 2020 года апелляционная жалоба НБУ была удовлетворена", - пояснили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины 26 января 2015 года  принял решение об отнесении Имэксбанка к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения контроллером банка был Леонид Климов.

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Теги: НБУ, имэксбанк, судебные решения, банкротство банка
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