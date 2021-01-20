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"Спасти США": аналитики дали оценку пакету экономических стимулов от Байдена

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До представления плана избранного президента Штатов в JPMorgan ожидали рост номинального ВВП на 6,4% к концу 2021 года.
"Спасти США": аналитики дали оценку пакету экономических стимулов от Байдена
"Спасти США": аналитики дали оценку пакету экономических стимулов от Байдена
depositphotos.com

Новый пакет экономических стимулов для США на сумму $1,9 трлн, который предложил избранный президент страны Джо Байден, может повысить номинальный ВВП страны до 11,4% к концу 2021 года. Об этом заявил главный глобальный стратег финансового холдинга JPMorgan Дэвид Келли, сообщает Лига.

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По его словам, "План спасения США" от Байдена может оказать "значительное влияние" на экономику в 2021 году и отразится на росте реального ВВП. Аналитик отметил, что к концу года безработица в США может составить менее 5% (6,7% в декабре 2020 года).

До представления плана Байдена в JPMorgan ожидали рост номинального ВВП на 6,4% к концу 2021 года. Более быстрый экономический рост может стимулировать циклические акции по сравнению с низкорасходными акциями. Это может привести к падению доходности активов в будущем.

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"При очень высоких текущих оценках 2021 год уже казался трудным для финансовых активов. В итоге план спасения Байдена, если он будет реализован, может усугубить эти проблемы", - подчеркнул Келли.

Напомним, ранее в этом месяце избранный президент США Джо Байден представил проект мер по стимулированию американской экономики, пострадавшей из-за последствий пандемии коронавируса.

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Теги: Джо Байден, JP Morgan, рост экономики, экономика США
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