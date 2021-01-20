Также Энтони Блинкен поддерживает идею предоставления Украине американских вооружений.

Соединенные Штаты Америки должны помочь Украине побороть коррупцию. Также США помогут справиться с другими внутренними угрозами. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, сообщает Голос Америки.

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Блинкен, среди прочего, отметил, что в Украине существует нехватка институтов, которые не позволяют эффективно “вести страну“, и США готовы помочь в решении этого вопроса.

"США помогут Украине побороть коррупцию" - кандидат на пост госсекретаря twitter.com/chastime

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“Если угрозой извне является Россия, то внутренними угрозами являются коррупция, отсутствие институций, которые могут эффективно вести страну. И мы должны помочь украинцам с этим справиться“, - сказал кандидат на пост госсекретаря США.

Напомним, ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен поддержал идею предоставления Украине американских вооружений.