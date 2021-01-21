Нацбанк установил официальный курс валют на 21 января.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 21 января на отметке в 28,20 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 5 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 34,14 грн. Это на 1 копйку меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 21 января:

100 долларов США - 2820 грн (+5 коп.)

100 евро - 3414 грн (-1 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 21.01.2021: доллар дорожает к гривне НБУ

Курс валют на 21.01.2021: доллар дорожает к гривне НБУ

Напомним, что в утвержденном Верховной Радой проекте госбюджета на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.