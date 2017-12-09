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Курс биткоина на сегодня - онлайн хроника криптовалюты

Комментариев: 14
Bitcoin повысился до уровня 16 190 долларов.
Курс биткоина на сегодня
Курс биткоина на сегодня
depositphotos.com

По состоянию на среду, 27 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 16 190 долларов.

По состоянию на вторник, 26 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 15 321 доллара.

По состоянию на четверг, 22 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 13 191доллара.

По состоянию на четверг, 21 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 16 761 доллара.

По состоянию на среду, 20 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 16 960 доллара.

По состоянию на вторник, 19 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 18 824 доллара.

По состоянию на понедельник, 18 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 18 826 доллара.

По состоянию на четверг, 14 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 16 818 доллара.

Ранее сообщалось о том, что в НБУ разъяснили статус биткоина в Украине. Оказывается, что для выработки общей позиции относительно правового статуса НБУ начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга.

Bitcoin - самая популярная и изменчивая в мире криптовалюта. Колоссальные падения заменяются громкими рекордами. Большинство из них зафиксированы в Корее, так как именно в этой стране наблюдается наибольший спрос. 

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Теги: курс биткоина, курс Bitcoin, цена биткоина, цена Bitcoin, сколько стоит Bitcoin
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Комментариев (14)
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гость  (аноним)  25.12.2017, 08:57
Оценка:  0
гость
Какие теперь самолёты? Без них никуда(на курорт в Тайланд). А на первых самолётах куда?... скорее всего в гроб. В лучшем случае в соседний город. Кто бы теперь согласился так путешествовать? Только экстремалы зацеперы. Люди не спешите приобретать биткоины! Ещё успеете.
гость  (аноним)  25.12.2017, 08:51
Оценка:  0
гость
И это было в великие 90е. А теперь? Покажи тот мобильник современному школьнику, он не отгадает что это. Если они где то в музеях сохранились. Так и с технологией блокчейн. Пока всё стрёмно опасно и ненадёжно. Но сама технология это прорыв в будущее.
гость  (аноним)  25.12.2017, 08:44
Оценка:  0
гость
Первые мобильники были большие как рации. Облучали страшно! По килограму каждая батарея, тариф у единственого оператора был очень дорогой 1$-3$ за минуту. Связь работала в больших городах в центре и всё. Кроме разговора не было ни каких опций, об интернете никто не слышал!
гость  (аноним)  25.12.2017, 08:35
Оценка:  0
гость
Люди очень рискуют, ни каких гарантий. Не хотят работать? С такой волотильностью в чём его смысл? А зачем фьючерсы на бирже разрешили? Сама технология блокчейн интересна, только и всего. Как биткоином за что то платить, если он скачет как на майдане. Даже хуже. Это будущее. Пока.
русский  (аноним)  23.12.2017, 15:20
Оценка:  0
русский
Ну что друзья? Как вам геп? Хуже гривны, тут можно хоть выйти на площадь повозмущаться. А с битком куда ты будешь аппелировать? Да его как бы и нет. А скольких уже ограбили при попытке его приобритения. Лучше воздержитесь, мы же не в Беларуссии.
русский  (аноним)  19.12.2017, 10:43
Оценка:  0
русский
Зачем сми поддерживают ажиотаж вокруг биткоина, не о чем больше писать? Пирамида чистой воды, опасная и грандиозная. Как можно биткоином за что то платить, или сберегать его, если не известен курс на завтра. Вот херня мирового масштаба. Да ты его ещё толком не купишь и не продашь.
гость  (аноним)  16.12.2017, 10:34
Оценка:  0
гость
С курсом гривны, как обычно ху йня!
гость  (аноним)  15.12.2017, 21:39
Оценка:  0
гость
Наxyй тот биткоин, что за xyйня с курсом гривны???
гость  (аноним)  13.12.2017, 19:35
Оценка:  +1
гость
Нырять головой об асфальт? МММ мирового масштаба. Так пишут красиво, мол деньги сами растут в карманах. Сиди и жди ..... краха.
русский  (аноним)  09.12.2017, 17:00
Оценка:  +1
русский
Уже можно нырять. Воду слили. Нормальная цена. Один биткоин по цене одно комнатной квартиры. Браты биткоины это черный нал. Они нужны людям как оффшоры, далеко не всем!
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