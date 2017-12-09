Курс биткоина на сегодня - онлайн хроника криптовалюты

Bitcoin повысился до уровня 16 190 долларов.

Курс биткоина на сегодня depositphotos.com

По состоянию на среду, 27 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 16 190 долларов.

По состоянию на вторник, 26 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 15 321 доллара.

По состоянию на четверг, 22 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 13 191доллара.

По состоянию на четверг, 21 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 16 761 доллара.

По состоянию на среду, 20 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 16 960 доллара.

По состоянию на вторник, 19 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 18 824 доллара.

По состоянию на понедельник, 18 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 18 826 доллара.

По состоянию на четверг, 14 декабря, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 16 818 доллара.

Ранее сообщалось о том, что в НБУ разъяснили статус биткоина в Украине. Оказывается, что для выработки общей позиции относительно правового статуса НБУ начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга.

Bitcoin - самая популярная и изменчивая в мире криптовалюта. Колоссальные падения заменяются громкими рекордами. Большинство из них зафиксированы в Корее, так как именно в этой стране наблюдается наибольший спрос.