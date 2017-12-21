Наличный доллар подешевел на 10 копеек

В среду, 27 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 10,92 коп до 27,6295 грн.

Средний курс продажи американской валюты упал на 10,0 коп - до 27,9510 грн (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,75 грн, минимальный курс продажи - 27,9 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,87 коп и составляет 32,6250 грн, средний курс продажи - упал на 6,55 коп до 33,2815 грн. Продать евро дороже можно за 32,8 грн, купить дешевле - за 33,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп и составляет 4,347 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,849 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,6295 27,9510 0,4347 0,4849 32,6250 33,2815 Медиана 27,6000 27,9500 0,4620 0,4850 32,6950 33,2500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)