Кабмин докапитализировал Ощадбанк почти на 6 млрд грн
Кабинет министров решил докапитализировать Ощадбанк на 5,75 млрд грн. Соответствующее решение правительство приняло 27 декабря, сообщают Украинские Новости.
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В частности, Кабмин решил увеличить уставной капитал банка на 5,75 млрд грн путем выпуска 4957 дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в госсобственности.
Для докапитализации банка Минфин выпустит ОВГЗ на указанную сумму со сроком обращения до 16 лет и процентной ставкой 9,2% годовых в обмен на акции допэмиссии Ощадбанка.
В результате, уставной капитал банка увеличится до 49,5 млрд грн.
Ранее первый замминистра финансов Оксана Маркарова сообщала, что Ощадбанку понадобится докапитализация, в связи с ухудшением качества кредитного портфеля.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины разработало проект стратегии государственных банков, рассчитанной до 2022 г. включительно.
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