Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин докапитализировал Ощадбанк почти на 6 млрд грн

Комментариев: 0
Уставной капитал Ощадбанка по решению Кабинета министров после докапитализации на 5,75 млрд грн увеличится до 49,5 млрд грн.
Для докапитализации банка Минфин выпустит ОВГЗ
Для докапитализации банка Минфин выпустит ОВГЗ
facebook.com

Кабинет министров решил докапитализировать Ощадбанк на 5,75 млрд грн. Соответствующее решение правительство приняло 27 декабря, сообщают Украинские Новости.

Читай также: Ощадбанк увеличил чистую прибыль до 450 млн грн

В частности, Кабмин решил увеличить уставной капитал банка на 5,75 млрд грн путем выпуска 4957 дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в госсобственности.

Для докапитализации банка Минфин выпустит ОВГЗ на указанную сумму со сроком обращения до 16 лет и процентной ставкой 9,2% годовых в обмен на акции допэмиссии Ощадбанка.

В результате, уставной капитал банка увеличится до 49,5 млрд грн.

Ранее первый замминистра финансов Оксана Маркарова сообщала, что Ощадбанку понадобится докапитализация, в связи с ухудшением качества кредитного портфеля.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины разработало проект стратегии государственных банков, рассчитанной до 2022 г. включительно.

 

Поделись:
Теги: ощадбанк, докапитализация, нбу
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь