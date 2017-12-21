Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,33 коп - до 28,0280 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,95 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 13,10 коп и составляет 32,8030 грн, средний курс продажи - вырос на 18,18 коп до 33,4555 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,25 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,6 коп и составляет 4,366 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,876 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
USD
RUB
EUR
покупка
продажа
покупка
продажа
покупка
продажа
Средний курс
27,7125
28,0280
0,4366
0,4876
32,8030
33,4555
Медиана
27,7500
28,0000
0,4620
0,4875
32,8750
33,4700
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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