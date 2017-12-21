Наличные курсы валют: данные на 10:00

В четверг, 28 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 4,92 коп до 27,7125 грн.

Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,33 коп - до 28,0280 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,10 коп и составляет 32,8030 грн, средний курс продажи - вырос на 18,18 коп до 33,4555 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,6 коп и составляет 4,366 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,876 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,7125 28,0280 0,4366 0,4876 32,8030 33,4555 Медиана 27,7500 28,0000 0,4620 0,4875 32,8750 33,4700



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)