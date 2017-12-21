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Наличные курсы валют: данные на 10:00

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В четверг, 28 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 4,92 коп до 27,7125 грн.
Курсы валют
Курсы валют
depositphotos.com

Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,33 коп - до 28,0280 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,10 коп и составляет 32,8030 грн, средний курс продажи - вырос на 18,18 коп до 33,4555 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,6 коп и составляет 4,366 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,876 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,7125

28,0280

0,4366

0,4876

32,8030

33,4555

Медиана

27,7500

28,0000

0,4620

0,4875

32,8750

33,4700


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

 

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Источник: Liga.net

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