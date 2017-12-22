Наличные курсы валют: данные на 10:00

В пятницу, 29 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3,73 коп до 27,6890 грн.

Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,45 коп - до 28,1625 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,95 грн, минимальный курс продажи - 28,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,97 коп и составляет 32,8690 грн, средний курс продажи - вырос на 19,55 коп до 33,6955 грн. Продать евро дороже можно за 33,25 грн, купить дешевле - за 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,5 коп и составляет 4,316 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,7 коп до 4,901 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,8 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,6890 28,1625 0,4316 0,4901 32,8690 33,6955 Медиана 27,7000 28,1500 0,4575 0,4900 32,9500 33,6750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)