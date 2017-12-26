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В Украине вводится монетизация субсидий

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С сегодняшнего дня в Украине вводится монетизация субсидий.
На третьем этапе - монетизация субсидий на уровне домохозяйств
На третьем этапе - монетизация субсидий на уровне домохозяйств
depositphotos.com

С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

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Минфин разработал план перехода на денежные расчеты по субсидиям, предусматривающий три этапа. Первый этап будет предусматривать монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий-поставщиков услуг.

На втором этапе будет проводиться подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.д.).

На третьем этапе - монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

Ранее сообщалось о том, что Минфин предлагает монетизировать субсидии в три этапа.

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Теги: монетизация, субсидии, украина
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Источник: Liga.net

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