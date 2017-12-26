С сегодняшнего дня в Украине вводится монетизация субсидий.

С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

Читай также: Сэкономил - получи: 5 фактов о монетизации субсидий

Минфин разработал план перехода на денежные расчеты по субсидиям, предусматривающий три этапа. Первый этап будет предусматривать монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий-поставщиков услуг.



На втором этапе будет проводиться подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.д.).



На третьем этапе - монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

Ранее сообщалось о том, что Минфин предлагает монетизировать субсидии в три этапа.