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Межбанк закрылся котировками доллара 28,02/28,05

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В четверг, 4 января, торги по доллару США открылись котировками 27,91/27,94, к закрытию котировки составили 28,02/28,05 .
Торги по евро начались с котировок 33,5673
Торги по евро начались с котировок 33,5673
depositphotos.com

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,91, максимальные - 28,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,94, максимальные - 28,06.

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Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4873/0,4882,  к закрытию котировки составили 0,4905/0,4914.

Торги по евро начались с котировок 33,5673/33,6034, к закрытию котировки составили 33,8509/33,8844.

Ранее сообщалось, денежная масса в прошлом месяце выросла до 1,13 трлн грн.

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Теги: межбанк, курс, гривна, доллар
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Источник: Liga.net

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