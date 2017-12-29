Межбанк закрылся котировками доллара 28,02/28,05

В четверг, 4 января, торги по доллару США открылись котировками 27,91/27,94, к закрытию котировки составили 28,02/28,05 .

Торги по евро начались с котировок 33,5673 depositphotos.com

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,91, максимальные - 28,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,94, максимальные - 28,06.

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Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4873/0,4882, к закрытию котировки составили 0,4905/0,4914.



Торги по евро начались с котировок 33,5673/33,6034, к закрытию котировки составили 33,8509/33,8844.

Ранее сообщалось, денежная масса в прошлом месяце выросла до 1,13 трлн грн.