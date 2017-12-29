Фирмы Порошенко продали Украине страховку и шоколад

Также фирмы предоставили услуги по ремонту фрегата.

Заработала на бюджете и команда президентского 5 канала depositphotos.com

Частные фирмы президента Петра Порошенко в прошлом году выиграли тендерные контракты на 29,3 миллиона гривен. Об этом сообщает УП, ссылаясь на Марлин и портал Prozorro.

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Крупнейший контракт на 14,5 млн грн от военной части А0456 получил столичный завод "Кузница на Рыбальском" на доковый ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный" в Одесской области.

Еще полтора миллиона гривен завода достались от коммунального предприятия "Инженерный центр" за установление символов города Киева в Дарницком районе.

Заработала на бюджете и команда президентского 5 канала. Две телерадиокомпании, которые входят в структуру собственности канала, а именно "Экспресс-Информ" и "НБМ", на двоих заработали 7 млн ​​грн. В частности государственные "Укргазбанк" заказал телематериалов на 3 млн грн, "Мультимедийная платформа иновещания Украины" на 2,3 млн грн, "Укргаздобыча" на 0,5 млн грн и другие.

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Страховая компания "Краина" продала государству услуг на 3,8 миллиона гривен. Крупнейшими клиентами стали оборонные предприятия "Укрспецэкспорт" - 1 млн грн и "Укроборонсервис" - 450 тысяч гривен.

Перед новогодними праздниками различным органам власти активно продавались сладости. Всего разные фирмы с приставкой в ​​названии "Рошен" продали шоколада и печенья на 2 миллиона гривен.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко подписал закон о поддержке телекомпаний в Крыму.