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Фирмы Порошенко продали Украине страховку и шоколад

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Также фирмы предоставили услуги по ремонту фрегата.
Заработала на бюджете и команда президентского 5 канала
Заработала на бюджете и команда президентского 5 канала
depositphotos.com

Частные фирмы президента Петра Порошенко в прошлом году выиграли тендерные контракты на 29,3 миллиона гривен. Об этом сообщает УП, ссылаясь на Марлин и портал Prozorro.

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Крупнейший контракт на 14,5 млн грн от военной части А0456 получил столичный завод "Кузница на Рыбальском" на доковый ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный" в Одесской области.

Еще полтора миллиона гривен завода достались от коммунального предприятия "Инженерный центр" за установление символов города Киева в Дарницком районе.

Заработала на бюджете и команда президентского 5 канала. Две телерадиокомпании, которые входят в структуру собственности канала, а именно "Экспресс-Информ" и "НБМ", на двоих заработали 7 млн ​​грн. В частности государственные "Укргазбанк" заказал телематериалов на 3 млн грн, "Мультимедийная платформа иновещания Украины" на 2,3 млн грн, "Укргаздобыча" на 0,5 млн грн и другие.

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Страховая компания "Краина" продала государству услуг на 3,8 миллиона гривен. Крупнейшими клиентами стали оборонные предприятия "Укрспецэкспорт" - 1 млн грн и "Укроборонсервис" - 450 тысяч гривен.

Перед новогодними праздниками различным органам власти активно продавались сладости. Всего разные фирмы с приставкой в ​​названии "Рошен" продали шоколада и печенья на 2 миллиона гривен.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко подписал закон о поддержке телекомпаний в Крыму.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.01.2018, 23:56
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гость
брехливый петух нагнул хохлядей) и войну не закончил, и бизнес не продал. Слава Вальцману!
Alex-Zmey    05.01.2018, 23:35
Оценка:  -1
Alex-Zmey
А вы свидомые мрази продолжайте орать, ваш враг Россия идете и воюйте, не мешайте Петюне зарабатывать
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