Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Богатейшая женщина Китая увеличила состояние на $2 миллиарда за 4 дня

Комментариев: 0
Самая богатая женщина Китая Ян Хуэйянь за четыре биржевых дня увеличила состояние более чем на $2 млрд.
Ян Хуэйянь владеет контрольным пакетом акций компании Country Garden Holdings
Ян Хуэйянь владеет контрольным пакетом акций компании Country Garden Holdings
depositphotos.com

Ян Хуэйянь, владеющая контрольным пакетом акций компании Country Garden Holdings Co., крупнейшего девелопера Китая, за первые четыре биржевые дня увеличила свое состояние почти на $2,1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Эти данные еще не учитывают дальнейший рост курса акций Country Garden Holdings в понедельник, 8 января.

Читай также: Forbes назвал самых богатых знаменитостей США

Капитал Ян Хуэйянь вырос с $23,6 млрд до $25,6 млрд, что позволило ей занять 31-е место в списке богатейших людей планеты и пятое - в рейтинге миллиардеров КНР. Ян Хуэйянь - 36 лет и она также является самым молодым миллиардером Китая.

Доходы от продаж Country Garden Holdings в 2017 г. По предварительным данным составили $85 млрд.

Ранее сообщалось, что владелец интернет-ретейлера Alibaba за день разбогател на несколько миллиардов.

 

Поделись:
Теги: Country Garden Holdings, Китай, Ян Хуэйянь, богатые
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь