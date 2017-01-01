Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Microsoft отказалась от биткоина

Комментариев: 0
Биткоин исключен из числа активных платежных инструментов Microsoft.
Основная причина такого решения - высокие риски
Основная причина такого решения - высокие риски
depositphotos.com

Компания Microsoft удалила биткоин из числа активных платежных инструментов. Об этом сообщает The Cointelegraph.

Читай также: Курс биткоина на сегодня - онлайн хроника криптовалюты

Основная причина такого решения - высокие риски, связанные с криптовалютой.

Тем не менее, клиенты все еще могут использовать биткоин для добавления денег на свою учетную запись Microsoft. Их можно использовать для покупки игр, фильмов и приложений, но эти средства не могут использоваться в магазине Microsoft и не подлежат возврату.

Ранее сообщалось, что главный муфтий Египта запретил мусульманам использовать биткоин.

Поделись:
Теги: Microsoft, биткоин, криптовалюта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь