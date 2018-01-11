Укрзализныця не сможет строить качественные поезда - Омелян
Укрзализныця никогда не сможет самостоятельно строить качественные локомотивы и вагоны. Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире 5 канала.
По его словам, нужно сосредоточиться на перевозках и развивать их.
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“Укрзалізниця должна зарабатывать только на транспортных перевозках, все остальное - от лукавого. Когда они рассказывают о своих пассажирских поездах, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны - это конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы - 50-60-х годов, которые мы ремонтируем, чуть ли не скотчем обвязываем, чтобы они держались. И они горят, они не выполянют свою функцию“, - сказал Омелян.
По словам министра, когда в 21-м веке скорость транспортных перевозок 20 км/ч, максимум - 40 км/ч, - это абсурд.
Ранее сообщалось о том, что Гройсман увидел признаки коррупции в АМКУ.
Полная версия правил
Браты, ну давайте мы вам построим нормальные вагоны.
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Щаз... разбежались... )))
Тот же Сименс знаешь сколько готов забашлять министру, что бы Украина даже и не пыталась что то производить.
Вобщем много Вас тут таких кто готов.
В очередь сукины дети! )))
А пробовали вообще строить что то современное? или только воровали?