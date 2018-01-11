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Укрзализныця не сможет строить качественные поезда - Омелян

Комментариев: 4
Министр инфраструктуры считает, что Укрзализныця должна сосредоточиться только на перевозках, все остальное - "от лукавого".
Министр считает, что нужно сосредоточиться на перевозках
Министр считает, что нужно сосредоточиться на перевозках
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Укрзализныця никогда не сможет самостоятельно строить качественные локомотивы и вагоны. Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире 5 канала.

По его словам, нужно сосредоточиться на перевозках и развивать их.

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“Укрзалізниця должна зарабатывать только на транспортных перевозках, все остальное - от лукавого. Когда они рассказывают о своих пассажирских поездах, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны - это конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы - 50-60-х годов, которые мы ремонтируем, чуть ли не скотчем обвязываем, чтобы они держались. И они горят, они не выполянют свою функцию“, - сказал Омелян. 

По словам министра, когда в 21-м веке скорость транспортных перевозок 20 км/ч, максимум - 40 км/ч, - это абсурд.

Ранее сообщалось о том, что Гройсман увидел признаки коррупции в АМКУ.

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Теги: Укрзализныця, омелян, строительство, поезда
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Источник: Liga.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  11.01.2018, 21:33
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 11.01.2018, 20:56Оценка: 0
Браты, ну давайте мы вам построим нормальные вагоны.
-
Щаз... разбежались... )))
Тот же Сименс знаешь сколько готов забашлять министру, что бы Украина даже и не пыталась что то производить.
Вобщем много Вас тут таких кто готов.
В очередь сукины дети! )))
гость  (аноним)  11.01.2018, 20:56
Оценка:  0
гость
Браты, ну давайте мы вам построим нормальные вагоны.
гость  (аноним)  11.01.2018, 20:55
Оценка:  +2
гость
Если министр заявляет, что в его ведомстве все настолько бестолковые, что ни когда не смогут построить современные вагоны, то он должен уволиться из-за несоответствия должности или за соботаж в пользу иностранцев.
А пробовали вообще строить что то современное? или только воровали?
SEMPENTY    11.01.2018, 19:03
Оценка:  0
SEMPENTY
Украинская железная дорога это вообще антиквариат. Система прогнила больше чем мы можем представить.
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