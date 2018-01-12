НБУ ослабил гривню еще на 12 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 12 копеек.

На 12 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2844,5711 грн за $100;

3418,3211 грн за 100 евро;

4,9909 грн за 10 руб РФ.



На 11 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2832,8813 грн за $100;

3397,1913 грн за 100 евро;

4,9810 грн за 10 руб РФ.