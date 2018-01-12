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НБУ ослабил гривню еще на 12 копеек

Комментариев: 3
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 12 копеек.
Курсы валют
Курсы валют
depositphotos.com

На 12 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2844,5711 грн за $100;
3418,3211 грн за 100 евро;
4,9909 грн за 10 руб РФ.

На 11 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
 

2832,8813 грн за $100;
3397,1913 грн за 100 евро;
4,9810 грн за 10 руб РФ.

 

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Источник: Liga.net

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Комментариев (3)
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Alex-Zmey    12.01.2018, 11:40
Оценка:  0
Alex-Zmey
Бандеровские продажные скоты - вам плохо жилось с Россией? Так теперь хорошо подохните с Европой!
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гость
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