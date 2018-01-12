Гривна снова бьет антирекорды - инфографика

В понедельник, 15 января, 1 доллар будет стоить 28,53 гривны.

Евро добавит 45 копеек и будет стоить 34,63 грн depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на понедельник, 15 января. Об этом сообщает ТСН.

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Доллар США подорожает на 9 копеек и его курс составит 28,53 грн. Исторический антирекорд гривна установила почти три года назад - 26 февраля 2015-го в официальных курсах НБУ доллар США составил 30,01 грн.

Евро добавит 45 копеек и будет стоить 34,63 грн. Это - новый исторический антирекорд гривны. Предыдущий был установлен сегодня, 12 января 2018 года, - 34,18 грн.

Ранее сообщалось о том, что НБУ повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%.