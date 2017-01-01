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За прошлый год активы ФГВФЛ сократились на 1 млрд грн

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В декабре активы Фонда гарантирования вкладов сократились на 1,7%.
Фонд выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,7 млрд грн
Фонд выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,7 млрд грн
depositphotos.com

Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в декабре сократились на 1,7%, или на 252 млн грн до 14,35 млрд грн. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.

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В целом в прошлом году активы ФГВФЛ сократились с 15,3 млрд грн до 14,3 млрд грн.

По состоянию на 1 января в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 83 банка-банкрота.

Фонд выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,7 млрд грн (по состоянию на 1 декабря).

Напомним, что банки-банкроты должны кредиторам 244 миллиардов гривен.

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Теги: ФГВФЛ, активы
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Источник: Liga.net

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