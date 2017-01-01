НБУ за прошлый год обнаружил 115 нелегальных обменников

Нацбанк за прошлый год провел более тысячи проверок пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений.

Национальный банк Украины (НБУ) при проведении проверки обнаружил 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально. Как сообщает регулятор на официальном сайте, нелегальные обменники были обнаружены в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

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В целом НБУ за прошлый год провел более тысячи проверок пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений (НФУ). Среди наиболее существенных нарушений в их работе НБУ выделяет проведение обменных операций без соответствующего документального оформления, несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами, а также препятствование проведению проверки.



Национальный банк отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.



“…в 2018 году мы будем проверять в первую очередь те НФУ , в работе которых были выявлены существенные нарушения в 2017 году, и в отношении которых есть сомнения в достоверности объемов валютно-обменных операций, отраженных в отчетности“, - отмечает директор департамента финансового мониторинг НБУ Игорь Береза.



Информацию о нелегальных обменные пункты Нацбанк передает в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось о том, что НБУ ожидает замедления инфляции в октябре.