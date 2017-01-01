Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин определил, как платить пенсию лицам без стажа

Комментариев: 0
Правительство утвердило порядок назначения пенсий лицам, которые уже достигли возраста, но имеют менее 15 лет страхового стажа.
При этом учитывается имущественное положение каждого индивидуально
При этом учитывается имущественное положение каждого индивидуально
depositphotos.com

Кабмин утвердил порядок назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло пенсионного возраста, но не получило право на пенсионную выплату. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Читай также: Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда

Порядок определяет механизм назначения помощи тем гражданам, которые уже достигли возраста, но имеют менее 15 лет страхового стажа, в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Назначение пособия производится структурными подразделениями по вопросам социальной защиты районных и городских госадминистраций.

При этом учитывается имущественное положение и среднемесячный совокупный доход гражданина.

Читай также: В Украине нелегально трудятся 3,7 млн человек - Рева

Временная помощь перечисляется каждые шесть месяцев с учетом изменений имущественного состояния человека и среднемесячного совокупного дохода и выплачивается до достижения таким лицом возраста, с которого оно приобретает право на пенсионную выплату.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин предложил повысить пенсии военным.

Поделись:
Теги: пенсии, без стажа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь