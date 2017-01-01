Кабмин определил, как платить пенсию лицам без стажа

Правительство утвердило порядок назначения пенсий лицам, которые уже достигли возраста, но имеют менее 15 лет страхового стажа.

Кабмин утвердил порядок назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло пенсионного возраста, но не получило право на пенсионную выплату. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Порядок определяет механизм назначения помощи тем гражданам, которые уже достигли возраста, но имеют менее 15 лет страхового стажа, в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Назначение пособия производится структурными подразделениями по вопросам социальной защиты районных и городских госадминистраций.



При этом учитывается имущественное положение и среднемесячный совокупный доход гражданина.

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Временная помощь перечисляется каждые шесть месяцев с учетом изменений имущественного состояния человека и среднемесячного совокупного дохода и выплачивается до достижения таким лицом возраста, с которого оно приобретает право на пенсионную выплату.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин предложил повысить пенсии военным.