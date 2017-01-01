Порошенко предложил назначить Смолия председателем НБУ

Глава государства внес в парламент проект постановления о назначении Якова Смолия главой Нацбанка.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначения на этот пост Якова Смолия.

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Соответствующие проекты постановлений N7500 и N7501 зарегистрированы в парламенте 18 января.

Ранее сообщалось о том, что фирмы Порошенко продали Украине страховку и шоколад. Частные фирмы президента Петра Порошенко в прошлом году выиграли тендерные контракты на 29,3 миллиона гривен.