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Порошенко предложил назначить Смолия председателем НБУ

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Глава государства внес в парламент проект постановления о назначении Якова Смолия главой Нацбанка.
Порошенко предложил кандидатуру
Порошенко предложил кандидатуру
depositphotos.com

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначения на этот пост Якова Смолия.

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Соответствующие проекты постановлений N7500 и N7501 зарегистрированы в парламенте 18 января.

Ранее сообщалось о том, что фирмы Порошенко продали Украине страховку и шоколад.  Частные фирмы президента Петра Порошенко в прошлом году выиграли тендерные контракты на 29,3 миллиона гривен.

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Теги: порошенко, смолий, нбу
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Источник: Liga.net

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