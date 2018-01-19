Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине нашли крупное месторождение золота

Комментариев: 4
В Раховском районе Закарпатской области обнаружено крупное месторождение золота.
Находку планируют разрабатывать
Находку планируют разрабатывать
depositphotos.com

В Закарпатской области обнаружили крупное месторождение золота. Об этом сообщает Государственная служба геологии и недр Украины на официальном сайте.

Читай также: Госгеонедра назвали легальных разработчиков янтаря в Украине

Согласно экспертной оценке, в Раховском районе в рудных телах может залегать около 2,4 тонны золота.

Находку планируют разрабатывать в геологоразведочных миссиях. Ожидается, что объект подготовят для привлечения инвестиций и перевода в ранг золоторудных месторождений.

Ранее сообщалось о том, что золото подорожало до максимума за год.

Поделись:
Теги: золото, украина, добыча золота
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  19.01.2018, 23:35
Оценка:  0
гость
Та нихуя там нету. Враньё.
Каа  (аноним)  19.01.2018, 21:50
Оценка:  0
Каа
Ну теперь гривна обеспечена золотом, круче доллара.
гость  (аноним)  19.01.2018, 21:24
Оценка:  +1
гость
"... объект подготовят для привлечения инвестиций и перевода в ранг золоторудных месторождений."
Почему-то вспомнилось: "Пилите, Шура, пилите. Они золотые" ...
FPN    19.01.2018, 20:54
Оценка:  +1
FPN
Уже было подобное, а толку?!!!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь