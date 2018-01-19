В Украине нашли крупное месторождение золота
В Раховском районе Закарпатской области обнаружено крупное месторождение золота.
В Закарпатской области обнаружили крупное месторождение золота. Об этом сообщает Государственная служба геологии и недр Украины на официальном сайте.
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Согласно экспертной оценке, в Раховском районе в рудных телах может залегать около 2,4 тонны золота.
Находку планируют разрабатывать в геологоразведочных миссиях. Ожидается, что объект подготовят для привлечения инвестиций и перевода в ранг золоторудных месторождений.
Ранее сообщалось о том, что золото подорожало до максимума за год.
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