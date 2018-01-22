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Гройсман рассказал, чем вызвано снижение курса гривни в январе

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Ослабление гривня в этом месяце связано с сокращением экспортной выручки, объяснил глава правительства.
Межбанк открылся котировками доллара 28,81/28,85 грн
Межбанк открылся котировками доллара 28,81/28,85 грн
depositphotos.com

Снижение курса гривни в январе связано с уменьшением экспортной выручки и необходимостью осуществления внешних выплат. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире ICTV.

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"Курс свободно регулируемый... Например, в январе идет уменьшение экспорта из Украины, если идет уменьшение экспорта - меньше валюты поступает в Украину, а есть внешние выплаты, которые мы делаем из Украины", - сказал премьер. Это вызывает дисбаланс, который и провоцирует падение курса национальной валюты, объяснил глава правительства.

"Тут есть определенные дисбалансы, и возникают колебания курса, который достаточно гибкий. Но когда все начнет работать нормально, когда мы начнем экспортировать, то ситуация стабилизируется и все остается в прогнозируемых пределах. В прошлом году было то же самое", - напомнил Гройсман.

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Средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, сегодня упал на 0,18 коп до 28,62 грн. Средний курс продажи американской валюты упал на 1,43 коп - до 28,9 грн. Межбанк открылся котировками доллара 28,81/28,85 грн.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин продлил ограничения в торговле с Россией.

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Теги: гройсман, курс, гривна
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Источник: Liga.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.01.2018, 13:19
Оценка:  0
гость
А как же продажа сельхозпродукции, что все квоты на экспорт на 2018 год выбрали?
гость  (аноним)  22.01.2018, 12:58
Оценка:  -3
гость
Мудрый премьер, знает как продажных нациков успокоить и продолжает уничтожать тарифами и безработицей. Готовьтесь к земле продажные мрази. Тель Хай! Желаю благополучия всем кто в долларах з п получает, все дешевеет для вас с каждым днем)
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