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Доллар на межбанке подешевел

Комментариев: 5
К закрытию межбанка доллар потерял 5 копеек.
Торги по евро начались с котировок 35,3368/35,3736
Торги по евро начались с котировок 35,3368/35,3736
depositphotos.com

Во вторник, 23 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,87/28,90, к закрытию котировки составили 28,82/28,85. Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,82, максимальные  - 28,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,85 максимальные - 28,90.

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Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5112/0,5121,  к закрытию котировки составили 0,5099/0,5108.

Торги по евро начались с котировок 35,3368/35,3736, к закрытию котировки составили 35,3909/35,4278.

Ранее сообщалось о том, что гривна бьет антирекорды.

 

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Теги: доллар, курс, украина
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Источник: Liga.net

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Комментариев (5)
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Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  23.01.2018, 23:46
Оценка:  0
гость
Делаем ставки?
Через неделю 28.50/$ -продажа
гость  (аноним)  23.01.2018, 22:31
Оценка:  -2
гость
доллар уже полтора месяца дешевеет, а что свинорылым заявляет порошеновская пропаганда?
МаксимУм    23.01.2018, 21:16
Оценка:  -1
МаксимУм
Опять по 8 гривен?
гость  (аноним)  23.01.2018, 19:35
Оценка:  0
гость
пару дней понаблюдать можно,
а на следующей неделе скорее всего пик доллара и лучшее время для его продажи,
потом надолго его снижение на местном рынке - где-то до осени.
гость  (аноним)  23.01.2018, 19:32
Оценка:  +1
гость
да еще может и подорожать немного зеленый.
прилично просядет он скорее всего в феврале уже.
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