Доллар на межбанке подешевел

К закрытию межбанка доллар потерял 5 копеек.

Торги по евро начались с котировок 35,3368/35,3736 depositphotos.com

Во вторник, 23 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,87/28,90, к закрытию котировки составили 28,82/28,85. Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,82, максимальные - 28,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,85 максимальные - 28,90.

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Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5112/0,5121, к закрытию котировки составили 0,5099/0,5108.

Торги по евро начались с котировок 35,3368/35,3736, к закрытию котировки составили 35,3909/35,4278.

Ранее сообщалось о том, что гривна бьет антирекорды.