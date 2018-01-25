ПриватБанк продадут до 2021 года - глава набсовета

По словам Энгина Акчакочи, ПриватБанк приватизируют, как только рынок будет готов и на банк будет спрос.

Выполнение пятилетней стратегии развития ПриватБанка завершится его приватизацией. Об єтом сказал в интервью FinClub глава набсовета банка Энгин Акчакоча.

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“Срок действия стратегии - с самого начала 2018 года и до самой приватизации банка. Мы уже имеем конкретные цели на конец 2018 года, на конец 2019-го и далее“, - отметил он.

Приватизация запланирована на последний этап реализации стратегии.

“Как только рынок будет готов и на банк будет спрос. Стратегия требует, чтобы мы завершили направленные на приватизацию усилия до 2021 года“, - сказал Акчакоча.

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ПриватБанк работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка и докапитализации финучреждения на сумму 116,8 млрд грн. В апреле 2017 года Валерия Гонтарева, возглавлявшая на тот момент НБУ, заявила, что пост-аудит ПриватБанка после его национализации выявил дополнительные проблемы: оказалось, что доля кредитов, выданных банком связанным лицам составляет не 97%, как предполагалось ранее, а все 100%. При этом она отметила, что финучреждению по итогам пост-аудита потребуется докапитализация еще минимум на 30 млрд грн. Кабинет министров во время внеочередного заседания 26 июня принял решение докапитализировать ПриватБанк на 38,57 млрд грн для выполнения финучреждением экономических нормативов. В декабре прошлого года Минфин завершил четвертый этап докапитализации ПриватБанка путем дополнительного выпуска ОВГЗ на 16 млрд грн в обмен на акции финучреждения.

Ранее сообщалось о том, что НБУ выдал ПриватБанку 2,3 млрд грн рефинансирования.