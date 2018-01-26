В Японии ограбили одну из крупнейших криптобирж
Хакеры украли более 500 миллионов токенов криптовалюты NEM стоимостью $400 млн.
Хакеры в Японии ограбили криптобиржу Coincheck.
Как пишет Bloomberg, злоумышленники украли более 500 миллионов токенов криптовалюты NEM стоимостью $400 млн.
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Соучредитель Coincheck Юсуке Оцука заявил, что компания не знает, каким образом исчезла криптовалюта. Оператор работает над усилением безопасности всех активов клиентов, заверил Оцука.
После сообщения о краже NEM (десятая в мире по капитализации) подешевела на 9,4% до 85 центов.
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