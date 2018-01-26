Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Японии ограбили одну из крупнейших криптобирж

Комментариев: 0
Хакеры украли более 500 миллионов токенов криптовалюты NEM стоимостью $400 млн.
После сообщения о краже NEM подешевела на 9,4%
После сообщения о краже NEM подешевела на 9,4%

Хакеры в Японии ограбили  криптобиржу Coincheck.

Как пишет Bloomberg, злоумышленники украли более 500 миллионов токенов криптовалюты NEM стоимостью $400 млн.
 

Читай также: Petro: Венесуэла обзавелась собственной криптовалютой

Соучредитель Coincheck Юсуке Оцука заявил, что компания не знает, каким образом исчезла криптовалюта. Оператор работает над усилением безопасности всех активов клиентов, заверил Оцука.

После сообщения о краже NEM (десятая в мире по капитализации) подешевела на 9,4% до 85 центов.
 

Поделись:
Теги: криптовалюта, Япония
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь