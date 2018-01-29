Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В НБУ ожидают визита миссии МВФ в феврале

Комментариев: 3
Глава Совета НБУ сообщил, что миссия МВФ может приехать в Украину в середине февраля.
Миссию МВФ в Украине ждут в следующем месяце
Миссию МВФ в Украине ждут в следующем месяце
depositphotos.com

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может приехать в Украину в середине февраля. Об этом рассказал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин 5 каналу.

Читай также: Кабмин изменит цену на газ по требованию МВФ - Порошенко

“Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля“, - сообщил он.

Главным результатом Всемирного экономического форума в Давосе стало то, что Украину начали воспринимать как активного переговорщика, отметил Данилишин.

“Я думаю, что даже встреча президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор об этом свидетельствует“, - сказал глава Совета НБУ.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко в Давосе встретился с главой МВФ.

Поделись:
Теги: миссия мвф, украина, нбу
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  29.01.2018, 13:16
Оценка:  -2
гость
Кристинкa Лaггaрд - невестa номер 1 нa плaнете! Нaши - дaже не мечтaйте!))
гость  (аноним)  29.01.2018, 12:54
Оценка:  0
гость
Не в тему... Зачать ребенка ныне самый простой шаг...
Далее борьба с бюрократией,детсад,школа, ВУЗ, хотя конституция (в школе прозывали проституция) гарантирует БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
гость  (аноним)  29.01.2018, 12:45
Оценка:  0
гость
НАМ предстоит учет...
НЕ нам, а ВАМ..
БУДЕТ УЧЕТ ...
НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ КРАЖУ СО СКЛАДА...
ну в общем как в известном фильме...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь