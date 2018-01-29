В НБУ ожидают визита миссии МВФ в феврале
Глава Совета НБУ сообщил, что миссия МВФ может приехать в Украину в середине февраля.
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может приехать в Украину в середине февраля. Об этом рассказал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин 5 каналу.
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“Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля“, - сообщил он.
Главным результатом Всемирного экономического форума в Давосе стало то, что Украину начали воспринимать как активного переговорщика, отметил Данилишин.
“Я думаю, что даже встреча президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор об этом свидетельствует“, - сказал глава Совета НБУ.
Ранее сообщалось о том, что Порошенко в Давосе встретился с главой МВФ.
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