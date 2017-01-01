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Альфа-Банк может сменить бренд - Топ-менеджер

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Генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек рассказал о планах финучреждения на ближайший год.
Слияние Альфа-Банка и Укрсоцбанка может завершиться до конца 2018 года
Слияние Альфа-Банка и Укрсоцбанка может завершиться до конца 2018 года
depositphotos.com

В ближайшие дни Альфа-Банк получит предложения консультантов по своему новому бренду, но банк готов, в том числе, к смене бренда. Об этом генеральный менеджер Альфа-Банка и будущий председатель правления Укрсоцбанка Иван Свитек рассказал FinClub.

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“В декабре мы начали тендер с участием локальных и представительств международных креативных агентств. В ближайшие дни мы ожидаем их предложений по развитию бренда“, - сообщил Свитек.

В случае благоприятных внешних и внутренних факторов слияние Альфа-Банка и Укрсоцбанка может завершиться до конца 2018 года, добавил он.

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“Все зависит от многих факторов, в том числе ситуации в стране. Решение будут принимать акционеры. Но я хотел бы, чтобы это произошло в этом году“, - отметил Свитек. По его словам, интеграция практически завершена, а юридическое оформление слияние будет довольно простой задачей.

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк разрешил хранить деньги за границей.

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Теги: альфа банк, бренд
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Источник: Liga.net

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