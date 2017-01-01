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Платежный баланс сведен с профицитом в $2,6 млрд - НБУ

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За прошлый год профицит платежного баланса вырос вдвое.
Чистый приток капитала по финансовому счету вырос
Чистый приток капитала по финансовому счету вырос
depositphotos.com

Платежный баланс Украины по итогам 2017 года сведен с профицитом $2,6 млрд, что вдвое больше, чем в 2016 году - $1,3 млрд. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.

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"По итогам 2017 года дефицит текущего счета составил $3,8 млрд и практически соответствовал уровню предыдущего года ($3,5 млрд), несмотря на негативное влияние от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями и низкий урожай сельскохозяйственных культур", - отмечает НБУ.

При этом, расширение дефицита торговли товарами через эти факторы и дальнейшее наращивание инвестиционного импорта было частично компенсировано устойчивым ростом частных переводов и экспортом услуг.

Экспорт товаров вырос на 19% по итогам года и составил $39,9 млрд. Наиболее существенно в 2017 году выросли поставки украинской продукции в страны ЕС - на 32%. "Европа стала крупнейшим торговым партнером Украины, и их доля в общем экспорте товаров выросла до 35,4% в сравнении с 31,9% в 2016 году", - отметили в НБУ.

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Кроме того, несмотря на рост экспорта в Россию доля в общем объеме экспорта украинских товаров сократилась до 8,5% (с 9,1% в 2016 году). Импорт товаров увеличился на 21% в 2017 году и составил $49 млрд.

Чистый приток капитала по финансовому счету вырос до $6,4 млрд в сравнении с $4,7 млрд в 2016 году. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $2,3 млрд в 2017 году, а чистые поступления ПИИ за 2017 выросли на 26% - до $1,8 млрд.

"Благодаря профициту сводного платежного баланса и получению в апреле очередного транша от МВФ международные резервы увеличились на 21% - до $18,8 млрд", - сообщает НБУ.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин продлил ограничения в торговле с Россией.

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Теги: украина, бюджет, профицит, нбу
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Источник: Liga.net

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