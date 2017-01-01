Нацбанк отозвал валютные лицензии у трех компаний

НБУ отозвал генеральные лицензии на проведение валютных операций у трех участников рынка ценных бумаг.

Национальный банк Украины отозвал генеральные лицензии на проведение валютных операций у профессиональных участников рынка ценных бумаг: Первой фондовой брокерской компании, фондовой биржи Универсальная и компании Таргет Трейд.

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Как сообщается, Первая фондовая брокерская компания по собственной инициативе обратилась в НБУ с просьбой об отзыве лицензии. В отношении двух других компаний Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензии на проведение профессиональной деятельности на фондовом рынке.

Ранее сообщалось о том, что "дочка" международного аудитора PwC подала в суд на Нацбанк.