Рост экономики Украины в прошлом году составил 2,1% - НБУ

Основным драйвером роста ВВП в Украине в прошлом году оставался внутренний спрос, отмечает НБУ.

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост экономики Украины в 2017 году в 2,1%. Об этом регулятор сообщает в инфляционном отчете на официальном сайте.

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В третьем квартале прошлого года рост реального ВВП составил 2,1%, что соответствует оценкам НБУ.



"Основным двигателем роста ВВП оставался внутренний спрос. Рост инвестиций продолжался высокими темпами, чему способствовало улучшение деловых ожиданий предприятий и их высокие финансовые результаты", - гласит отчет.

Ранее Нацбанк прогнозировал, что в 2017 году экономический рост будет близок к 2,2%.



Ранее сообщалось о том, что рост ВВП Украины не дает возможности догнать страны Европы.