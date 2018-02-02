Рост экономики Украины в прошлом году составил 2,1% - НБУ
Основным драйвером роста ВВП в Украине в прошлом году оставался внутренний спрос, отмечает НБУ.
Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост экономики Украины в 2017 году в 2,1%. Об этом регулятор сообщает в инфляционном отчете на официальном сайте.
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В третьем квартале прошлого года рост реального ВВП составил 2,1%, что соответствует оценкам НБУ.
"Основным двигателем роста ВВП оставался внутренний спрос. Рост инвестиций продолжался высокими темпами, чему способствовало улучшение деловых ожиданий предприятий и их высокие финансовые результаты", - гласит отчет.
Ранее Нацбанк прогнозировал, что в 2017 году экономический рост будет близок к 2,2%.
Ранее сообщалось о том, что рост ВВП Украины не дает возможности догнать страны Европы.
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А какая тебе разница: телка дает или дразниться?
Хотя у вас половая толерантность, гендерное равнопихательство, не правда ли?
А каждый цивилизованный человек мира хочет жить так как ему нужно(а не как ваш царь велит)...
Вот потому вас руских ненавидит всяпланета(кроме КНДР и т.д. там ваши брать я по разуму живут)
(кремлебот)