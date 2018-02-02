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Рост экономики Украины в прошлом году составил 2,1% - НБУ

Комментариев: 9
Основным драйвером роста ВВП в Украине в прошлом году оставался внутренний спрос, отмечает НБУ.
Экономика Украины восстанавливается
Экономика Украины восстанавливается
depositphotos.com

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост экономики Украины в 2017 году в 2,1%. Об этом регулятор сообщает в инфляционном отчете на официальном сайте.

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В третьем квартале прошлого года рост реального ВВП составил 2,1%, что соответствует оценкам НБУ.

"Основным двигателем роста ВВП оставался внутренний спрос. Рост инвестиций продолжался высокими темпами, чему способствовало улучшение деловых ожиданий предприятий и их высокие финансовые результаты", - гласит отчет.

Ранее Нацбанк прогнозировал, что в 2017 году экономический рост будет близок к 2,2%.

Ранее сообщалось о том, что рост ВВП Украины не дает возможности догнать страны Европы.

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Теги: украина, экономика
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Источник: Liga.net

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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  02.02.2018, 13:24
Оценка:  -3
гость
кремлеботы троли орки ... это все одно и тоже по сути.
А какая тебе разница: телка дает или дразниться?
Хотя у вас половая толерантность, гендерное равнопихательство, не правда ли?
apollon    02.02.2018, 13:31
Оценка:  -2
apollon
Ты понимаешь вот вы московиты хотите одного что бы все жили так как вы живете(верне как вац ваш царь велит)...
А каждый цивилизованный человек мира хочет жить так как ему нужно(а не как ваш царь велит)...
Вот потому вас руских ненавидит всяпланета(кроме КНДР и т.д. там ваши брать я по разуму живут)
гость  (аноним)  02.02.2018, 13:19
Оценка:  -1
гость
Вот это педрота прорвало! Цэль достигнута!
(кремлебот)
гость  (аноним)  02.02.2018, 12:35
Оценка:  +1
гость
Педрот, молодец! исправился! Троли, не кремлеботы (т.к. боты подразумевается автоматическую систему подачи информации)... А теперь сравни рост ввп (о Господи, и здесь Владимир Владимирович Путин) с инфляцией и ростом цен в Украине! Я родился и вырос на Ивано-Франковщине, так что сказки не впаривай!
Peyot    02.02.2018, 12:48
Оценка:  -3
Peyot
Ну да тело с мордорским АйПишником впаривает нам тчо не бот кремля. Если даже ты и родился в Украине с семье например какого то КГБшного агента приставленного из кремля на местах несогласных с политикой партии расстреливать, то это тебе как бы огромный минус!!!
Peyot    02.02.2018, 12:49
Оценка:  -3
Peyot
кремлеботы троли орки ... это все одно и тоже по сути...
Peyot    02.02.2018, 12:50
Оценка:  -3
Peyot
Ну и как бы для страны ведщей войну(да не полномаштабную а вялотекущуюю как все у тупина) с РФ. У нас просто великоепные показатели экономики и реформ!!!
Peyot    02.02.2018, 12:51
Оценка:  -3
Peyot
и еще одно инициалы кремлевской моли - ВВХ
Peyot    02.02.2018, 12:18
Оценка:  -3
Peyot
тут недавно троли орали что потребление газа падает изза падения экономики))))
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