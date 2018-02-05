Украина поднялась на 16 позиций в рейтинге экономических свобод
Украина заняла 150 место среди 186 стран мира в рейтинге экономической свободы американского аналитического центра Heritage Foundation. По сравнению с прошлогодним рейтингом Украина поднялась на 16 позиций - в 2017 году у нее было 166 место.
При этом среди стран Европы Украина заняла последнее, 44 место, сообщает сайт Heritage Foundation.
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В целом, Украина находится в группе стран с преимущественно несвободной экономикой. Страна набрала 51,9 пункта из 100 возможных. За прошлый год показатель Украины вырос на 3,8 пункта благодаря положительным изменениям 8 из 12 показателей. По трем показателям - право собственности, свобода торговли, целостность управления - наблюдаются изменения в худшую сторону, а показатель финансовой свободы остался на прошлогоднем уровне.
Существенные изменения оказали эффект на монетарную свободу и свободу инвестирования, отмечает Heritage Foundation.
Аналитики центра обращают внимание на необходимость борьбы с коррупцией, развития рынков капитала, приватизации госпредприятий и укрепления законодательной базы и верховенства права.
Пятерку победителей рейтинга-2018 составляют: Гонконг (90,2 пункта), Сингапур (88,8), Новая Зеландия (84,2), Швейцария (81,7), Австралия (80,9).
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Полная версия правил
Судя по тому, как Украина ложиться под ЕС и США у неё хорошие перспективы повысить свой рейтинг, но уровень жизни останется на уровне южной Африки.
МВФ и ЕС и США анти-коррупционный суд нужен только как механизм принудить государство к приватизации, того что ещё находится под опекой государства. После этого коррупции не будет, а будет частная коммерция. А государство останется без доходов, как Греция, Болгария, Грузия.