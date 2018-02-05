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Украина поднялась на 16 позиций в рейтинге экономических свобод

Комментариев: 6
В рейтинге экономических свобод Heritage Foundation Украина заняла 150 место среди 186 стран мира и последнее место в Европе.
Украина находится в группе стран с преимущественно несвободной экономикой
Украина находится в группе стран с преимущественно несвободной экономикой
depositphotos.com

Украина заняла 150 место среди 186 стран мира в рейтинге экономической свободы американского аналитического центра Heritage Foundation. По сравнению с прошлогодним рейтингом Украина поднялась на 16 позиций - в 2017 году у нее было 166 место.

При этом среди стран Европы Украина заняла последнее, 44 место, сообщает сайт Heritage Foundation.

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В целом, Украина находится в группе стран с преимущественно несвободной экономикой. Страна набрала 51,9 пункта из 100 возможных. За прошлый год показатель Украины вырос на 3,8 пункта благодаря положительным изменениям 8 из 12 показателей. По трем показателям - право собственности, свобода торговли, целостность управления - наблюдаются изменения в худшую сторону, а показатель финансовой свободы остался на прошлогоднем уровне.

Существенные изменения оказали эффект на монетарную свободу и свободу инвестирования, отмечает Heritage Foundation.

Аналитики центра обращают внимание на необходимость борьбы с коррупцией, развития рынков капитала, приватизации госпредприятий и укрепления законодательной базы и верховенства права.

Пятерку победителей рейтинга-2018 составляют: Гонконг (90,2 пункта), Сингапур (88,8), Новая Зеландия (84,2), Швейцария (81,7), Австралия (80,9).

Moody's повысил рейтинги шести украинских банков.

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Теги: украина, рейтинг экономических свобод
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Источник: Liga.net

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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  05.02.2018, 16:01
Оценка:  0
гость
Как обычно. Самый высокий рейтинг у стран марионеток, которые не имеют суверенитета.
Судя по тому, как Украина ложиться под ЕС и США у неё хорошие перспективы повысить свой рейтинг, но уровень жизни останется на уровне южной Африки.
Peyot    05.02.2018, 16:20
Оценка:  0
Peyot
ну да лучуше жить в самом свободном на свете совке подтирать попу лопухом молиться на генсека попивая коктейли из стелокмоя с боярышником))))) Ну что вы руские мелите))))? сами то не смешно?))))
гость  (аноним)  05.02.2018, 15:55
Оценка:  0
гость
Peyot, наивный ты.
МВФ и ЕС и США анти-коррупционный суд нужен только как механизм принудить государство к приватизации, того что ещё находится под опекой государства. После этого коррупции не будет, а будет частная коммерция. А государство останется без доходов, как Греция, Болгария, Грузия.
Peyot    05.02.2018, 16:18
Оценка:  0
Peyot
Раскажи это Германии Японии и Южной Корее которые 50лет живут под влияние США и МВФ... Греция Болгария И Грузия на сегодня без доходов потому что ни под влиянием РФ все...
Peyot    05.02.2018, 16:21
Оценка:  0
Peyot
А у Грузии еще и 50% окупировано узким миром... вот там поедь и сравни то что вы окупировали с тем что не тронули хоть и поставили своего смотрящего!
Peyot    05.02.2018, 15:36
Оценка:  -1
Peyot
Сейчас МВФ дожмет Пороха на нормальный антикорупционный суд и будет 50е и в середин стран ЕС.
гость  (аноним)  05.02.2018, 15:22
Оценка:  0
гость
последнее место в Европе.... ну хоть на бал в окошко посмотреть (как Золушка). Только тампакс из тыквы не вставляйте, а то как пробьет 12 раз тампакс превратится---
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