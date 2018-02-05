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Гонтарева готова отчитаться в парламенте

Комментариев: 3
Валерия Гонтарева готова отчитаться в Верховной Раде о работе на посту главы НБУ.
Луценко также попросила депутатов определиться с датой отчета Гонтаревой
Луценко также попросила депутатов определиться с датой отчета Гонтаревой
flickr.com

Валерия Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей работе на посту председателя Национального банка Украины (НБУ). Депутатов просят провести консультации с новым кандидатом на должность главы НБУ, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

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Луценко напомнила, что представление об увольнении Гонтаревой и назначении на должность главы НБУ Якова Смолия президент Петр Порошенко подал 18 января.

"Мы просим фракции в ближайшее время провести консультации с кандидатом, чтобы не затягивать процесс назначения. Валерия Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей деятельности", - сказала она.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент в этом месяце назначит нового руководителя Нацбанка.
 

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Теги: гонтарева, глава нбу, отчет
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Источник: Liga.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  05.02.2018, 17:50
Оценка:  0
гость
Шоб я так жыв. Уж, извините, что с ошибками.
гость  (аноним)  05.02.2018, 16:30
Оценка:  0
гость
житяпоновому
гость  (аноним)  05.02.2018, 14:50
Оценка:  +1
гость
Босяво! Сперва отпуск, затем отпуск без содержания, потом снова отпуск...Теперь выходное пособие (золотой парашют) по увольнению. Да шоб я так жил!
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