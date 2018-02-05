Facebook, Amazon, Google потеряли $91 млрд на падении рынка в США
Капитализация крупнейших технологических компаний сократилась на $91 млрд из-за падения котировок на американских биржах.
Капитализация технологических компаний Facebook, Amazon, Alphabet (материнская компания Google) и Netflix сократилась на $90,7 млрд из-за падения котировок на фондовых рынках США. Об этом сообщает CNBC.
Читай также: Мировые богачи потеряли за день $114 млрд
На закрытии торгов акции этих компаний потеряли от 2,8 до 5,1%.
Больше всех сократилась капитализация холдинга Alphabet $39,5 млрд.
Вчера, 5 февраля, ключевые фондовые индексы США обвалились после длительного периода устойчивого роста. Аналитики объясняют снижение котировок опасениями по поводу роста доходности облигаций США. Сегодня вслед за американскими рухнули индексы азиатских бирж.
Полная версия правил