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Facebook, Amazon, Google потеряли $91 млрд на падении рынка в США

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Капитализация крупнейших технологических компаний сократилась на $91 млрд из-за падения котировок на американских биржах.
Больше всего пострадали владельцы Facebook
Больше всего пострадали владельцы Facebook
depositphotos.com

Капитализация технологических компаний Facebook, Amazon, Alphabet (материнская компания Google) и Netflix сократилась на $90,7 млрд из-за падения котировок на фондовых рынках США. Об этом сообщает CNBC.

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На закрытии торгов акции этих компаний потеряли от 2,8 до 5,1%.

Больше всех сократилась капитализация холдинга Alphabet $39,5 млрд.

Вчера, 5 февраля, ключевые фондовые индексы США обвалились после длительного периода устойчивого роста. Аналитики объясняют снижение котировок опасениями по поводу роста доходности облигаций США. Сегодня вслед за американскими рухнули индексы азиатских бирж.

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Теги: фондовые индексы, сша, падение, убытки
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Источник: Liga.net

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